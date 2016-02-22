Новости Беларуси. Праздник мужества. Во Дворце Республики 22 февраля прошло торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества. Здесь собрались представители практически всех родов войск, а также ветераны Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны.

Госекретарь Совета безопасности озвучил поздравление Президента Беларуси. Теплые слова в адрес военнослужащих прозвучали и от министра обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Гуринович, ветеран Великой Отечественной войны:

Отечественная война у нас засела далеко в сердце, далеко в сознании. И поэтому для нас этот праздник особенный.

Игорь Насибянц, начальник радиотехнических войск - начальник управления командования военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Это веха для каждого офицера, потому что профессиональный праздник – он как бы точка отсчета в его работе. Что сделано, что он может сделать, что он планирует сделать.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Своим потенциальным противником мы никого не рассматриваем. Тем не менее события и южной нашей соседки, события других государств, Ближнего Востока, севера Африки показывают, что порох необходимо держать сухим.