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Во Дворце Республики 22 февраля прошло торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества

22 февраля 2016 16:38
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Новости Беларуси. Праздник мужества. Во Дворце Республики 22 февраля прошло торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества.  Здесь собрались представители практически всех родов войск, а также ветераны Вооруженных Сил  и Великой Отечественной войны.

Госекретарь Совета безопасности  озвучил поздравление Президента Беларуси. Теплые слова в адрес военнослужащих прозвучали и от  министра обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Гуринович, ветеран Великой Отечественной войны:
Отечественная война у нас засела далеко в сердце, далеко в сознании. И поэтому для нас этот праздник особенный.

Игорь Насибянц, начальник радиотехнических войск - начальник управления командования военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Это веха для каждого офицера, потому что профессиональный праздник – он как бы точка отсчета в его работе. Что сделано, что он может сделать, что он планирует сделать.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Своим потенциальным противником мы никого не рассматриваем. Тем не менее события и южной нашей соседки, события других государств, Ближнего Востока, севера Африки показывают, что порох необходимо держать сухим.

# общество # Праздничные даты # Андрей Равков

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