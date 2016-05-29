ВНС-2016: сроки, прогнозы и ожидания обсудили на совещании у Президента

Новости Беларуси. На неделе повестку 5-го Всебелорусского народного собрания обсуждали на совещании у Президента. До своеобразного мозгового штурма в масштабах страны остается меньше месяца. А его результаты будут оказывать влияние на социально-экономическое развития страны в течение всей пятилетки. От работы предприятий до зарплат белорусов: главная задача сейчас приспособиться к новой экономический реальности на рынках, создавать новые рабочие места и пользующиеся спросом товары. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ вникал во все тонкости предстоящего Всебелорусского народного собрания.

Благодаря российскому инвестору в небольшом посёлке под Гомелем появилось производство строительных смесей с мировым именем. Проникающая гидроизоляция этой марки – признанный лидер рынка. Что говорить, если даже постамент статуи Свободы в Нью-Йорке защищён от агрессивных вод именно этим материалом. На организацию абсолютно нового производства ушло почти 900 тысяч евро инвестиций.

Александр Амромин, директор завода гидроизоляционных материалов:

Завод был построен в очень короткие сроки, что, в принципе, было даже для нас немножко неожиданностью. И продукция пошла непосредственно к потребителю. Поэтому можно сказать, что это достаточно удачный проект.

Останавливаться на достигнутом инвесторы не собираются: белорусский проект в компании считают перспективным и не скрывают о намерениях дальнейших вложений. В брендовом продукте немалая доля белорусского сырья: фирменные химические присадки смешиваются с кварцевым песком и центом отечественного производства. Плюс рабочие места и валютный заработок от продаж за рубежом.

«Инвестиции — занятость — экспорт» — цепочка, с помощью которой планируют раскрутить колесо экономики за ближайшие 5 лет. Если конкретно, речь о 30 миллиардах долларов вложений иностранного капитала, четверти миллиона новых рабочих мест и идеальной пропорции экспорта в 3 корзины стран ЕАЭС, Евросоюза и дальней дуги.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Белорусский внутренний рынок слишком мал. К нам от наследства СССР перешли громаднейшие промышленные предприятия, которые были ориентированы на рынок сбыта 300 – 400 миллионов человек. Поэтому при такой структуре экономики у нас нет выхода: мы должны быть экспортоориентированными, если мы хотим сохранить крупные промышленные предприятия, без которых мы будем всего лишь аграрной Молдавией с очень низким уровнем жизни. Чего, конечно же, не хотелось бы.

Прогнозировать параметры денежно-кредитной политики на такой срок сложно, но нужно. Правительство ориентирует на конкретные цели.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Макроэкономическая стабилизация, о которой ведет речь правительство, должна привести к тому, что к концу пятилетия уже кредиты, в том числе вновь выдаваемые, должны быть на уровне порядка, допустим, 10%, максимум 12%. При том, что инфляция в стране, мы предполагаем, будет на уровне 5% в 2020 году.

От этого зависит, какими будут зарплаты, цены в магазине, сколько жилья построят и почем будет квадратный метр. Именно такие «жизненные» вопросы и будут решать делегаты 5-го Всебелорусского собрания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо действительно определиться, как мы будем действовать в будущей пятилетке. Нам надо сориентировать общество. И это будет открытый разговор власти с представителями народа. Мы договорились о том, что на Всебелорусское народное собрание приедут толковые, грамотные трудяги, которые себя показали в труде, которые знают, чем живет общество. И это будут представители нашего народа. И с другой стороны – власть. И мы открыто и честно должны на этом Всебелорусском народном собрании провести дискуссию, а проведя ее, выработать соответствующие документы.

2,5 тысячи человек приедут в столицу, чтобы решить, как будет жить страна ближайшие 5 лет.

Рентген-снимки она читает как книги, а вот рассмотреть себя в списке делегатов на 5-ое Всебелорусское собрание, признается, никак не ожидала. Свежие взгляды молодого специалиста в пинской поликлинике ценят даже опытные врачи. Кто как ни она, видящая людей насквозь во всех смыслах этого выражения, знает, чего не хватает белорусской медицине.

Наталья Бриж, врач-рентгенолог УЗ «Пинская центральная поликлиника»:

Вопрос в чем: мы отправляем людей на консультации и им приходится где записывать исследования на электронные носители, где-то на бумагу. Хотелось бы перевести все это в цифру.

Первое Всебелорусское собрание состоялось в Минске почти 20 лет назад. Тогда задачей номер один была борьба с инфляцией – уж очень активно «зайчик» терял в цене. Второй и третий народные форумы дали толчок развитию и модернизации экономики, на четвертом – одобрен четкий социальный курс страны. Особенности документа, который готовят для пятого собрания, – и в содержании, и в форме.

Александр Лукашенко:

Хотелось бы, чтобы это была новая форма, более интересная, документа самого, нежели это было в советские времена, у нас ранее – программа развития на пятилетку. Чтобы она носила живой характер, чтобы она, эта программа, показатели этой программы, каждый раздел программы были доступны не только специалистам. Чтобы мы эту программу сделали не только сами для себя, хотя мы основные люди, которые будут планировать и реализовывать эту программу, но чтобы эта программа была понятна и людям.

Программу социально-экономического развития параллельно разрабатывали правительство и специальная мониторинговая группа. На совещании подробно прошлись по каждому пункту. Точки зрения разные, канва – определена. Причем, еще осенью. В предвыборной программе Президента.

Александр Лукашенко:

В предвыборную кампанию мы определялись, что должны сделать. И наша программа, спустя буквально год после президентских выборов, не должна претерпеть кардинальных изменений, по крайней мере, по основным стратегическим моментам. То, что обещано людям, должно быть выполнено.

Традиционные для страны приоритеты, конечно, сохранят. А вот ярко выраженным фоном развития должны стать рыночные принципы.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас рыночная экономика, рыночные инструменты должны в максимальной степени эффективно использоваться. А для того, чтобы это все эффективно использовалось, человек должен быть свободным в рыночной экономике и иметь возможность приложить свои силы, талант и те средства, которые у него есть для того, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Планку не ниже среднемировой уже сегодня ставит Президент. Плюс ориентир на траекторию устойчивого экономического роста.

Александр Лукашенко:

У нас должны быть реальные, но амбициозные цели. За предстоящую пятилетку необходимо не только восстановить утраченное, но желательно остаться в тренде мировой экономики, науки, прогресса. Отстать ни в коем случае нельзя. И нас не за что в этом плане критиковать. Мы не должны отстать, потому что у нас есть все для того, чтобы прирастать каждый год. Прирастать. Что для этого надо сделать, это в программе должно быть определено.

Три часа дискуссий и поиска оптимального варианта. На доработку документа осталась неделя. До собрания — меньше месяца.