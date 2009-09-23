Чемпионат мира по хоккею в Минске посетят более 60 тысяч человек

Развитие инфраструктуры столицы к 2014 году обсудили в правительстве.

Соревнования пройдут на ледовых площадках «Минск-Арены» и комплекса «Чижовка-Арена», строительство которого началось в нынешнем году.

Спортсменов, журналистов и туристов примут 4 новых гостиничных комплекса. Планируется также модернизация транспортной сети – будут отремонтированы автомагистрали практически по всем направлениям из столицы, а на трассе Минск-Могилев появятся две дополнительные полосы движения.

С учетом большого потока пассажиров новую взлетно-посадочную полосу построят и в Национальном аэропорту «Минск».