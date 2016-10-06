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Владимир Соловьёв: «Никогда не позволю себе перейти на личности, говорю только то, во что верю»

06 октября 2016 21:03
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Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я однажды был за кулисами Вашей программы, приезжал, записывал интервью с Прохановым. И я посмотрел, как всё происходит, как Вы, ну, достаточно на повышенных тонах разговаривали с тем же Прохановым, с Сатановским, с Жириновским. Я думал: «Интересно, как же они будут выходить сейчас из студии?»  А из студии Вы вышли, держа под локотки друг друга, мило улыбаясь, а только что был колоссальный… Так это – театр?

Владимир Соловьёв:
Нет, это сложнее.

Мы вместе создаём интеллектуальный продукт.

Но, как бы эмоционально мы не обсуждали, я никогда не позволю себе перейти на личности, я их никогда не оскорбляю. И, исходя из этого, они понимают, что да, мы спорим, у нас есть разные точки зрения, мы можем быть ироничны, но я никогда не перехожу грани, никогда их не оскорбляю как личность.

Ну, знаете, не каждый бы выдержал такой эмоциональный посыл с Вашей стороны.

Владимир Соловьёв: «Никогда не позволю себе перейти на личности, говорю только то, во что верю»-1


Владимир Соловьёв:
Ну, поэтому люди смотрят. Поэтому интересно. При этом Александр Андреевич знает, что я его очень уважаю как писателя. Но при этом ему есть за что зацепиться.

Потому что, когда есть вызов, есть и реакция.

Вот вывести из зоны очевидного комфорта и перевести в зону эмоционального, интеллектуального комфорта, где он сможет себя развить. К каждому свой ключ.

Вы понимаете, что для огромной части аудитории, которая смотрит на Вас и, знаете, возвеличивает как человека с непоколебимыми принципами, такое откровение…

Владимир Соловьёв:
Не приведи Господь! Ужас какой! Нет, принципы всегда очень чёткие.

Я никогда не буду изменять моим принципам.

Здесь вот я говорю только то, во что я верю. Поэтому, например, когда меня спрашивают там, не знаю, кто сбил «Боинг»? Я говорю честно: «Я не знаю». Если я что-то знаю точно, я говорю: вот так, так, так.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Телеведущий # Владимир Соловьёв

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