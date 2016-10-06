Владимир Соловьёв: «Никогда не позволю себе перейти на личности, говорю только то, во что верю»

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я однажды был за кулисами Вашей программы, приезжал, записывал интервью с Прохановым. И я посмотрел, как всё происходит, как Вы, ну, достаточно на повышенных тонах разговаривали с тем же Прохановым, с Сатановским, с Жириновским. Я думал: «Интересно, как же они будут выходить сейчас из студии?» А из студии Вы вышли, держа под локотки друг друга, мило улыбаясь, а только что был колоссальный… Так это – театр?

Владимир Соловьёв:

Нет, это сложнее.

Мы вместе создаём интеллектуальный продукт.

Но, как бы эмоционально мы не обсуждали, я никогда не позволю себе перейти на личности, я их никогда не оскорбляю. И, исходя из этого, они понимают, что да, мы спорим, у нас есть разные точки зрения, мы можем быть ироничны, но я никогда не перехожу грани, никогда их не оскорбляю как личность.

Ну, знаете, не каждый бы выдержал такой эмоциональный посыл с Вашей стороны.