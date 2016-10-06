Владимир Соловьёв: «Когда власть берётся за оружие, мне не кажется это правильным»

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Во время одной из встреч, по-моему, с начинающими журналистами Вас молодой человек спросил: «Посмотрите, всё-таки, как бы, дискуссия, у каждого своя правда».

Вы сказали: «Правда всегда одна».

Я вот подумал: люди, находящиеся, особенно, в ситуации военного конфликта или войны, находящиеся в разных окопах – они бы сами не пошли ни добровольцами, ни в атаку, не веря в то, что они на светлой стороне, не веря в то, что они – за правое дело.

Владимир Соловьёв:

Кроме тех случаев, когда мы говорим о ландскнехтах, о наёмниках.