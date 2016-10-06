Владимир Соловьёв: «Когда власть берётся за оружие, мне не кажется это правильным»

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Во время одной из встреч, по-моему, с начинающими журналистами Вас молодой человек спросил: «Посмотрите, всё-таки, как бы, дискуссия, у каждого своя правда».
Вы сказали: «Правда всегда одна».
Я вот подумал: люди, находящиеся, особенно, в ситуации военного конфликта или войны, находящиеся в разных окопах – они бы сами не пошли ни добровольцами, ни в атаку, не веря в то, что они на светлой стороне, не веря в то, что они – за правое дело.
Владимир Соловьёв:
Кроме тех случаев, когда мы говорим о ландскнехтах, о наёмниках.
И такой вопрос: Вы допускаете, что существуют по военным конфликтам, по ситуациям, которые разрывают сейчас мир, скажем, вот такая «точка правды»? Вот какая-то точка в мире, откуда видно, кто прав, кто не прав. Где светлые силы, где тёмные.
Владимир Соловьёв:
Это блестящий вопрос. Егор, такого вопроса никто никогда не задавал. Действительно, фантастический вопрос. И я много на эту тему думал. Особенно, когда речь идёт о братоубийственных войнах.
При этом, даже не самый простой пример, который сейчас у нас разворачивается в Украине, но и, когда мы говорим о первой войне между православными народами, когда грузины и осетины…
Югославия… Много чего было… Для меня такие точки есть. Для меня, вообще, когда власть берётся за оружие и начинает использовать военную технику, мне не кажется это правильным.
Мне кажется, что пока есть возможность диалога, его надо всегда использовать.
Поэтому я, например, настолько негативно отношусь к первой чеченской войне. Я считаю, что Ельцин совершил преступление.
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