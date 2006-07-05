Витебск переходит на фестивальный режим работы

В дни проведения Международного фестиваля искусств <Славянский базар в Витебске> в центре города на Двине будут размещены свыше ста временных торговых объектов. Торговые точки круглосуточно будут предлагать продукты питания, кулинарные и кондитерские изделия. Как и ранее, Витебский Горисполком ввел ограничения на продажу спиртного и пива в радиусе 500 метров от главной концертной площадки фестиваля - Летнего амфитеатра. С 6 по 15 июля запрещена продажа спиртных напитков и пива. Во время фестиваля будет ограничено движение общественного транспорта в центральной части Витебска. Для доставки зрителей с ночных концертов, которые завершаются в 4 часа утра, будут курсировать спецмаршруты. Ежедневно на городские улицы будут выходить более 90 автобусов, почти столько же троллейбусов и трамваев.