Уникальные система оповещения и инфокиоск с навигационно-информационным обеспечением представлены в Беларуси

Новости Беларуси. На смену зарубежным аналогам все чаще приходят белорусские программные разработки. Как правило, лучшего качества и по более доступной цене. Очередная новинка – автоматизированная система оповещения, аналогов которой нет на территории СНГ, и первый отечественный инфокиоск с навигационно-информационным обеспечением.

Это не просто инфокиоск, а настоящий стационарный навигатор. В считанные секунды он определит месторасположение и нарисует детальный маршрут до пункта назначения и существенно сократит время прохождения лабиринтов незнакомых общественных мест.

Данный девайс прежде всего помогает значительно сэкономить время потребителя. Отныне больше не нужно бегать из торговой точки в торговую точку, чтобы найти нужный товар. Достаточно прибегнуть к помощи умной машины.

Новинка вполне может оказаться полезной также в медицинских центрах, поликлиниках и других зданиях, где клиенту может понадобиться помощь электронного гида, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Кутько, генеральный директор компании-разработчика:

Перспектива данной разработки огромнейшая, в том числе может быть использована в дальнейшем и в учреждениях здравоохранения, где также необходимо ориентироваться пациентам. Также в торгово-логистических центрах.

Разработки программистов в первую очередь отвечают потребностям большого города. И высокого. Минск все чаще стремится вверх. Потому и возникла необходимость создания автоматизированной системы оповещения.

Проект, созданный с нуля менее чем за год, не имеет аналогов на территории СНГ. Нажатие кнопки запустит сразу все доступные системы оповещения.

Валерий Радишевский, главный инженер проекта управления интегрированных систем компании-разработчика:

Приходит телефонный звонок либо из МЧС, либо от диспетчера предприятия, на котором возникла ситуация, и ваш диспетчер либо уполномоченное лицо запускает с одной кнопки все средства оповещения, которые ему доступны.

Белорусские новинки не только качественно лучше импортных аналогов, но и существенно дешевле – минимум в два раза. Авторы проектов надеются, что впереди эпоха отечественных программных разработок, которые сделают жизнь в большом городе безопаснее и комфортнее.