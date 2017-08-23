Виртуальная экскурсия по уникальным объектам Солигорска: какие интернет-технологии используют в лучшей библиотеке Беларуси

Новости Беларуси. Солигорская библиотека – лучшая в стране. Такой ее признали лучшей по итогам республиканского конкурса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свою заслуженную награду сотрудники учреждения получили в стенах главной государственной сокровищницы знаний – Национальной библиотеки. И очень этим воодушевились: уже готовят следующие проекты, которые станут не менее громкими.