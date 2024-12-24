Верховный Суд 30 декабря огласит приговор по делу о геноциде в отношении Смовского
Верховный суд Беларуси огласит приговор командиру 118-го батальона охранной полиции Константину Смовскому 30 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Признать его виновным в совершении геноцида без назначения наказания во время судебных прений попросил гособвинитель.
После окончания войны Смовский сбежал в США, где умер в 1960 году. При жизни он избежал привлечения к уголовной ответственности за совершенные им в годы Великой Отечественной войны злодеяния в отношении мирных жителей.
Святослав Великий, государственный обвинитель:
Хатынская трагедия – дело рук 118-го батальона. Константин Смовский, как его командир, присутствовал и непосредственно участвовал в убийстве ни в чем не повинных мирных жителей Хатыни. Батальон был сформирован на базе украинского националистического формирования, взят под крыло гитлеровцами, дислоцировался в Логойском районе, в Плещеницах. Откуда каратели, начиная с января 1943 года, регулярно выезжали на карательные акции.
Дело Смовского было выделено в отдельное производство из масштабного уголовного дела о геноциде белорусского народа, которое расследует Генпрокуратура. В начале 2024-го было рассмотрено первое подобное дело – карателя Владимира Катрюка. Его Верховный суд Беларуси признал виновным.