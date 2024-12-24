Верховный Суд 30 декабря огласит приговор по делу о геноциде в отношении Смовского

Верховный суд Беларуси огласит приговор командиру 118-го батальона охранной полиции Константину Смовскому 30 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Признать его виновным в совершении геноцида без назначения наказания во время судебных прений попросил гособвинитель.

После окончания войны Смовский сбежал в США, где умер в 1960 году. При жизни он избежал привлечения к уголовной ответственности за совершенные им в годы Великой Отечественной войны злодеяния в отношении мирных жителей.