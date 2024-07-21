Венесуэла, Куба и Никарагуа – подробности латиноамериканского турне белорусского премьера

На неделе завершилось большое латиноамериканское турне правительственной делегации Беларуси во главе с премьер-министром. Роман Головченко посетил с официальным визитом Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. По сути, важнейшей задачей для Минска и Каракаса является перезапуск совместных проектов в промышленности и других сферах, которые раньше бодро развивались, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Никарагуа действуем точечно – подписали контракты на поставку более 700 единиц техники на общую сумму в 85 млн долларов. Аналогично с Кубой. Глеб Прокофьев все турне подмечал детали и разбирался, почему нам стоит смотреть чуть дальше своего континента.

На неделе Минск и Гавана подписали большой портфель различных контрактов. Один из них на поставку тысячи тонн сухого молока для детского питания. Наша страна поможет не только с продовольствием. Договорились, что в Кубу поставят белорусские лекарства, машинокомплекты и готовые тракторы. Окажем и финансовую помощь. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Есть сложности с финансовыми ресурсами. Но несмотря на это, мы изыскали возможности, чтобы заключить контракт на поставку туда белорусской продукции. Поставку товаров как за счет оплаты непосредственно, живыми деньгами, так и за счет импорта востребованной у нас кубинской продукции. Схемы все нашли. И в этих условиях, я считаю, улетать, уезжать с Кубы с заключенными контрактами на миллионы долларов – это тоже достаточно серьезный результат. Сотрудничаем с Кубой уже не первый год, но в последнее время наиболее результативно. В прошлом году товарооборот увеличился вдвое, а за 5 месяцев этого года – на 20 %. Но в денежном выражении цифры небольшие, поэтому нам есть над чем поработать. АПК, фармацевтика, промышленность. Ключевые сферы обозначила кубинская сторона.

Мануэль Марреро Крус, премьер-министр Кубы:

Нас очень многое связывает, мы поддерживаем друг друга в сложные моменты. Мы будем и дальше работать вместе, исходя из наших возможностей, реализовывать наши планы на практике. У нас очень большой потенциал для развития экономических, торговых и финансовых отношений. Нам нужно двигаться вперед.

Не менее крепкие отношения Минска и Гаваны, чем это рукопожатие. На политическом уровне у нас полное взаимопонимание и взаимная поддержка. С группой стран-единомышленников мы твердо отстаиваем свой суверенитет и совместно противостоим оголтелому внешнему давлению.

Мигель Диас-Канель, Президент Кубы:

Ваш визит служит продолжением нашего политического диалога, который у нас на регулярной основе поддерживается на самом высоком уровне и подтверждает волю обеих сторон продолжать расширять и укреплять двусторонние отношения. Хотел бы воспользоваться случаем и передать через вас братский привет Президенту Беларуси Александру Лукашенко. У Кубы есть немало проблем. Но когда рядом соратники и партнеры, такие как Беларусь, то они решаемы. И эта дружба взаимовыгодная.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Куба буквально стала окном для входа Беларуси на рынок Латинской Америки. Сотрудничество с этой страной еще со времен Советского Союза позволило найти новых партнеров и союзников. Теперь для нас в этом южном регионе открываются уникальные возможности.