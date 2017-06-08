Вдохнуть глоток свободы: в Гомеле в десятый раз состоялась премьера международного проекта «Спектакль в тюрьме»

Все роли исполнили осуждённые Исправительной колонии №4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 юбилейную постановку по пьесе Николая Коляды «Бабы-Шанель» при полном аншлаге показали на профессиональной сцене областного драмтеатра.

На сцене философское рассуждение об одиночестве и цене человеческой жизни.

Драматический фарс «Бабы Шанель» – это история о том, как мало мы знаем друг друга. Общий срок лишения свободы у этой театральной труппы около 80 лет.

Но время на сцене – как глоток свободы, возможность жить полноценной жизнью.

На сцене и жизнь и слёзы и любовь Все как у классика. Нынешний спектакль 10 юбилейный для проекта, за это время мечту «Стать актрисой» реализовали ни много ни мало 75 женщин.