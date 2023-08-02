«Будем болеть за наших в любом виде спорта». Интервью с Артёмом Цураном об Играх стран СНГ

Беларусь на старте августовского мультифорума. Уже совсем скоро состоится торжественное открытие II Игр стран СНГ. Они продлятся до середины августа под слоганом «Сильный характер – яркая игра». Спортсмены разыграют более 1 тысячи 600 наград в 11 городах. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

О том, как Минск готовится к приему многочисленных гостей, какие готовят мероприятия, а также развлекательные и организационные моменты. Об этом подробнее в интервью с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном. Пока трибуны не заполнены болельщиками, место встречи изменить нельзя. Как вы, многочисленные эксперты, которые здесь побывали, оцениваете подготовку стадиона «Динамо» к проведению II Игр стран СНГ? Я знаю, что здесь пройдет много соревнований. Как «Динамо» подготовлено к проведению Игр?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Что касается стадиона «Динамо», скажу сразу, что мнение экспертов важно, самое главное, чтобы нашим зрителям и нашим спортсменам было комфортно на всех наших объектах. Стадион «Динамо» готов к проведению соревнований, это я даже не сомневаюсь. Особенно, если это речь идет о мультиспортивном соревновании, где сочетаются уже несколько видов, несколько стран, разные участники и разные предпочтения, то, конечно, очень важно учесть все эти пожелания для того, чтобы встретить и достойно провести соревнования. Екатерина Забенько:

Артем Николаевич, здесь проходили даже учения, огромное внимание безопасности болельщиков и участников во время проведения II Игр стран СНГ. Расскажите, наверное, такие учения проводились и на других площадках, как в городе будет организован этот процесс? Артем Цуран:

На каждом объекте проведены объектовые тренировки с задействованием всех оперативных служб, начиная от Министерства по чрезвычайным ситуациям, милиции, медицины, по тому, как в случае необходимости оперативно эвакуировать болельщиков и спортсменов. То есть этому уделено очень пристальное внимание. Что касается остальных объектов, также такие учения проведены. На каждый объект предусмотрены усиленные наряды представителей милиции, медицины. С учетом того, что билетной программы как таковой не будет, у нас все абсолютно площадки открыты для посещения, конечно, внимание тому, как будут вести себя болельщики, как будет осуществляться пропускной режим – это очень важно. Посмотреть соревнования можно будет бесплатно. Места хватит всем? Екатерина Забенько:

По поводу бесплатного входа, многих наверняка интересует, как это практически будет происходить. То есть живая очередь, кто успел попасть на стадион, тот попал.

Артем Цуран:

Что касается «Динамо», то я не думаю, что здесь мы испытаем какую-то проблему, чтобы зритель мог прийти и посмотреть на соревнования. По другим объектам нам нужно будет принимать какие-то ограничительные меры. Екатерина Забенько:

Приходить пораньше? Артем Цуран:

Прежде всего, конечно, это рассчитать время, чтобы прийти заранее. Второе… Это сетка соревнований. Это и полуфинальные матчи, квалификации, финалы, понятно, уже будут более зрителями востребованы. Поэтому возможность насладиться этой спортивной обстановкой, этим спортивным праздником будет у каждого желающим. Екатерина Забенько:

Артем Николаевич, безвизовый въезд, бесплатный вход. Как только что мы отметили, около двух тысяч атлетов и больше шести тысяч участников уже зарегистрированы на Игры. Все это практически гарантирует, что Минск будет буквально трещать по швам от количества гостей. Как будем их встречать, насколько готовы гостиницы, объекты общепита, как украшен город, насколько брендированы спортивные объекты и иные?

Артем Цуран:

Каждый объект получил какой-то опознавательный знак в виде фотозоны нашего символа Игр Лесика. Определенное количество и крупных, наиболее популярных рекламных пространств, в том числе и там, где у нас применяются электронные экраны, они будут освещать Игры, и эта реклама уже и находится в городе. Гостиницы категории 2-3 звезды – практически уже все полностью забронированы. 4-5 звезд – наполовину, чуть больше половины уже тоже забронированы. То есть интерес виден. «Задействуем нашу площадку Дворца спорта в полном объеме» Екатерина Забенько:

Где заселить гостей столицы, мы уже с вами проговорили. Какая развлекательная программа для них будет подготовлена (помимо спортивных мероприятий)? Артем Цуран:

Уже тоже стало традиционным, что на такие крупные мероприятия мы задействуем нашу площадку Дворца спорта в полном объеме, то есть на время проведения Игр будут организованы зоны гостеприимства с организацией культурной программы по вечерам, торговли, общепита, то есть такая точка притяжения, которая уже себя зарекомендовала. Минчане с удовольствием проводят там время на наших крупные мероприятия, уверен, что и гости тоже найдут, где провести хорошо время на открытом воздухе. Площадка Верхнего города будет работать в своем обычном режиме. По выходным дням театральная и концертная программы будут. Поэтому что касается центра города, здесь жизнь будет кипеть на протяжении всего проведения Игр. Что касается спортсменов, предусмотрены экскурсионные программы по желанию каждой команды. Более того, любой аккредитованный участник нашего этого мероприятия имеет право на посещение городских музеев бесплатно.