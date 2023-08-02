Готовятся с бойцами ЧВК «Вагнер». Военное мастерство показали военнослужащие Брестской десантно-штурмовой бригады

Новости Беларуси. Мобильные, быстрые и маневренные – исключительное военное мастерство и подготовку в честь праздника продемонстрировали военнослужащие 38-й отдельной Брестской десантно-штурмовой бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бресте эта воинская часть уже давно стала одним из символов города.

Десантирование с любой высоты и при любых условиях, владение навыками рукопашного боя, виртуозное управление боевыми машинами. Перед силами специальных операций ставятся сложнейшие задачи, выполнить которые могут только «голубые береты». Брестские десантники проходят совместную подготовку с бойцами ЧВК «Вагнер».

За полчаса показательного выступления военнослужащие закружили в вальсе боевые БТРы, которые недавно поступили на вооружение, ликвидировали бандформирование при поддержке авиации, развернули за считаные минуты артиллерийские установки. За визуальным эффектом для зрителей прячется высокий уровень реальной подготовки военных.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

У нас на сегодня силы специальных операций ежедневно продолжают выполнять задачу по обучению именно личного состава. Этот год показывает, что мы достигли хорошего уровня. Плюс контрольные и совместные занятия с ЧВК «Вагнер» нам тоже показывают, что надо менять. Мы сделали определенный срез и определили совместную программу подготовки именно в рамках штурмовых групп, действия групп в населенных пунктах.

Александр Голуб, житель Коссово:

В песне есть такие слова: «Никто кроме нас это не сделает». Постоянно в поддержке, боевом духе. Вот это хорошо все. Десантная закалка есть.