Вадим Елфимов: «Трамп расчистил себе дорогу из офиса республиканцев прямо в Белый дом»

Вадим Елфимов, политолог:

Сбылось то, что я и предсказывал много месяцев назад – я это могу с радостью констатировать. Вопреки болтовне всевозможных «американистов», что Трамп, дескать, спекся, что его не хотят американцы и что кандидатом от республиканцев обязательно будет молодой и рьяный Десантис, именно Дональд Трамп теперь расчистил себе дорогу из офиса республиканцев прямо в Белый дом.

Убедительная победа Дональда на праймериз в Нью-Гэмпшире, вечно колеблющемся штате, звонком флюгере американской демократии, заставила отшелушиться всех его конкурентов. Формально осталась одна Никки Хэйли, дама с истеричными глазами на высоких каблуках и с высокими нотками в голосе, жгучая брюнетка. Где она теперь будет отжигать? А какая разница!