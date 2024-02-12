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Вадим Елфимов: «Трамп расчистил себе дорогу из офиса республиканцев прямо в Белый дом»

12 февраля 2024 08:10
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: «Трамп расчистил себе дорогу из офиса республиканцев прямо в Белый дом»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Сбылось то, что я и предсказывал много месяцев назад – я это могу с радостью констатировать. Вопреки болтовне всевозможных «американистов», что Трамп, дескать, спекся, что его не хотят американцы и что кандидатом от республиканцев обязательно будет молодой и рьяный Десантис, именно Дональд Трамп теперь расчистил себе дорогу из офиса республиканцев прямо в Белый дом.

Убедительная победа Дональда на праймериз в Нью-Гэмпшире, вечно колеблющемся штате, звонком флюгере американской демократии, заставила отшелушиться всех его конкурентов. Формально осталась одна Никки Хэйли, дама с истеричными глазами на высоких каблуках и с высокими нотками в голосе, жгучая брюнетка. Где она теперь будет отжигать? А какая разница!

Почему победа Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире так важна в президентской гонке США – подробности здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов

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