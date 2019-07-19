В Заводском районе нарисовали граффити длиной 300 метров

Особую выразительность композиции придают белорусские природные мотивы. На создание такого арт-объекта ушло три дня. Работали над картиной шестеро студентов – члены БРСМ. Подобные «украшения» разбросаны по всему городу в рамках проекта «Мой родны кут»

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Это совершенно разные студенты. Есть те, у которых есть задатки. Может быть, где-то они уже себя пробовали в подобных проектах. Здесь мы всех попытались собрать в одном проекте.