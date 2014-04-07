В Витебске 6 апреля песней и танцами зазывали весну

Новости Беларуси. В Витебске 6 апреля зазывали весну. Несмотря на то, что по календарю она наступила больше месяца назад, северный регион Беларуси пока еще не успел ощутить по-настоящему весеннее тепло. Потому, опираясь на исконно белорусские традиции, витебчане решили поспособствовать скорейшему приходу теплой поры года.

6 апреля родители и малыши посетили мастер-класс, где изготовили бумажных и тряпичных птичек – своеобразных символов весны, которые затем развешали на деревья. А после по традиционным белорусским обычаям песней и танцами зазывали весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Витебска:

— Встречаем весну, прилетели птички, скоро распустятся листики. Чтобы листочки росли, чтобы наши детки росли здоровенькими.

— Мы повесили птиц на то дерево. Я не знаю, повесили. Мы их из бумаги делали.

— Эту птицу я сначала вырезала по контуру, обводила. Потом делала крылья, складывала гармошкой: назад-вперед. И вот получилась такая птичка.