В технопарке Купаловского университета появились новые резиденты

Первая фирма занимается рекламой в социальных сетях и внедрением маркетинговых инструментов привлечения клиентов. Любопытно, что для авторов стартапа вуз является альма-матер, ведь один из них – выпускник, а второй – студент кафедры журналистики. Вторая компания-резидент специализируется на поставках систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также компьютерного оборудования. У предприятия уже есть авторитет на рынке, ведь работают больше 8 лет, но владельцы намерены пойти еще дальше – начали разработку собственной продукции.

Юрий Гидранович, резидент технопарка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Есть такие сферы, где без карбоновых элементов (элементов, изготовленных из карбона) у нас не обходится. То есть это профессиональный велоспорт, мотоспорт, это различные компоненты для тех же систем крепления камер и так далее. Идет все к тому, чтобы облегчить вес. И пока на сегодня это все достаточно эксклюзивно. Нам интересно и предоставление помещения шикарного, и послабления по тем же компонентам, которые мы будем заводить, то есть по НДС тоже будет интересно, пока мы не выйдем на производственные мощности.