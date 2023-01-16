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В технопарке Купаловского университета появились новые резиденты

16 января 2023 07:41
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Новости Беларуси. Новые резиденты появились в технопарке Гродненского университета имени Янки Купалы. Сразу две компании представили инновационные проекты, которые оценили специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В технопарке Купаловского университета появились новые резиденты-1

Первая фирма занимается рекламой в социальных сетях и внедрением маркетинговых инструментов привлечения клиентов. Любопытно, что для авторов стартапа вуз является альма-матер, ведь один из них – выпускник, а второй – студент кафедры журналистики. Вторая компания-резидент специализируется на поставках систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также компьютерного оборудования. У предприятия уже есть авторитет на рынке, ведь работают больше 8 лет, но владельцы намерены пойти еще дальше – начали разработку собственной продукции.

В технопарке Купаловского университета появились новые резиденты-4

Юрий Гидранович, резидент технопарка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Есть такие сферы, где без карбоновых элементов (элементов, изготовленных из карбона) у нас не обходится. То есть это профессиональный велоспорт, мотоспорт, это различные компоненты для тех же систем крепления камер и так далее. Идет все к тому, чтобы облегчить вес. И пока на сегодня это все достаточно эксклюзивно. Нам интересно и предоставление помещения шикарного, и послабления по тем же компонентам, которые мы будем заводить, то есть по НДС тоже будет интересно, пока мы не выйдем на производственные мощности.

В технопарке Купаловского университета появились новые резиденты-7

В технопарке Купаловского университета уже 33 резидента в сферах IT, БИМ инжиниринга, электронного маркетинга и электротранспорта. Им оказывают поддержку на всех этапах: от низкой стоимости аренды и налоговых льгот до возможности консультироваться с известными специалистами и учеными. Привлекает предпринимателей и научно-техническая база технопарка.

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# Технологии # общество # Юрий Гидранович # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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