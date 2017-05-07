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В связи с празднованием Дня Победы на некоторых улицах Минска ограничат парковку 7-9 мая

07 мая 2017 10:27
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Новости Беларуси. В Минске в связи с празднованиями Дня Победы на некоторых улицах ограничат парковку автомобилей. Уже 7 мая нельзя оставлять транспорт в районе, где пройдут главные торжества. Это кольцо улиц вокруг площади Победы. Машины здесь запрещено оставлять даже на стоянках. Ограничение будет действовать до окончания празднования 9 Мая.

С завтрашнего вечера парковка транспорта будет запрещена по проспекту Машерова от проспекта Независимости до Победителей, включая придорожные стоянки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Победы 2017

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