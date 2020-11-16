В Старом замке Гродно начали отделку интерьеров и подготовку экспозиции

Новости Беларуси. В Гродно в рамках первой очереди реконструкции Старого замка строители приступили к отделке интерьеров, параллельно работники музея готовят экспозицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гродно в рамках первой очереди реконструкции Старого замка строители приступили к отделке интерьеров, параллельно работники музея готовят экспозицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внешний вид сооружения все больше приобретает законченный вид. На центральном входе идет установка герба Речи Посполитой, ведь замок воссоздают в духе XVI века – это время правления короля Стефана Батория.
Вход-портал украсил объемный декор, вырезанный из камня-песчаника. На стены художники-монументалисты нанесли сграффито – так называется резьба по сырой штукатурке. При этом некоторые фрагменты старинной кладки XIV-XVI веков останутся доступны взгляду посетителей.
Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии Гродненского государственного историко-археологического музея:
В 2015 году при сбивании штукатурки в браме был обнаружен фрагмент замурованной оборонительной стены готического замка. Научным руководителем было принято решение о том, чтобы этот фрагмент оставить открытым в виде такого зондажа.
Полным ходом идет внутренняя отделка. В часовне изготовлены алтари, скоро будет установлена кованая обрешетка на входе. В галерее завершают питьевой фонтан, а в королевской бане на стене появился каменный декор.
Работники музея уже продумывают экспозицию шести залов, которые расскажут об истории строительства замка, сенсационных археологических находках и эпохе Стефана Батория.
Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Асноўны акцэнт будзе рабіцца на аўтэнтычныя прадметы, археалагічныя знаходкі, тыя прадметы, якія ў фондах музея захаваліся, на вырабленныя намі па старадаўніх узорах прадметы, напрыклад, вопратку, узбраенне эпохі XVI-XVII стагоддзяў, сцягі, друкарскі станок. Дастаткова шмат будзе сучасных кампутарных рэчаў, ітэрактыўных, пра якія мы не асабліва хочам расказываць, каб гэта была навіна.
Первые шесть залов для посетителей планируют открыть уже в 2021 году. Помимо экспозиционных, сделают еще интерьерные, где будет воссоздано внутреннее убранство королевских покоев.