В Старом замке Гродно начали отделку интерьеров и подготовку экспозиции

Новости Беларуси. В Гродно в рамках первой очереди реконструкции Старого замка строители приступили к отделке интерьеров, параллельно работники музея готовят экспозицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешний вид сооружения все больше приобретает законченный вид. На центральном входе идет установка герба Речи Посполитой, ведь замок воссоздают в духе XVI века – это время правления короля Стефана Батория.

Вход-портал украсил объемный декор, вырезанный из камня-песчаника. На стены художники-монументалисты нанесли сграффито – так называется резьба по сырой штукатурке. При этом некоторые фрагменты старинной кладки XIV-XVI веков останутся доступны взгляду посетителей.

Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии Гродненского государственного историко-археологического музея:

В 2015 году при сбивании штукатурки в браме был обнаружен фрагмент замурованной оборонительной стены готического замка. Научным руководителем было принято решение о том, чтобы этот фрагмент оставить открытым в виде такого зондажа.

Полным ходом идет внутренняя отделка. В часовне изготовлены алтари, скоро будет установлена кованая обрешетка на входе. В галерее завершают питьевой фонтан, а в королевской бане на стене появился каменный декор.

Работники музея уже продумывают экспозицию шести залов, которые расскажут об истории строительства замка, сенсационных археологических находках и эпохе Стефана Батория.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:

Асноўны акцэнт будзе рабіцца на аўтэнтычныя прадметы, археалагічныя знаходкі, тыя прадметы, якія ў фондах музея захаваліся, на вырабленныя намі па старадаўніх узорах прадметы, напрыклад, вопратку, узбраенне эпохі XVI-XVII стагоддзяў, сцягі, друкарскі станок. Дастаткова шмат будзе сучасных кампутарных рэчаў, ітэрактыўных, пра якія мы не асабліва хочам расказываць, каб гэта была навіна.