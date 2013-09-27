В сожженной 70 лет назад деревне Шкленниково Мядельского района 27 сентября прошел митинг-реквием

Новости Беларуси. Жертв Великой Отечественной войны вспоминали 27 сентября в Беларуси. Митинг-реквием прошел в деревне Шкленниково Минской области. Ровно 70 лет назад она была испепелена немецко-фашистскими оккупантами. Жители поселка были сожжены заживо. Скорбную дату вспоминали как очевидцы тех ужасных событий, так и родственники погибших.

Деревня Шкленниково была восстановлена из пепла. 27 сентября 1943 года это белорусское селение повторило судьбу Хатыни. От 58 дворов гитлеровцы оставили пепелище. Не менее ужасной была и судьба жителей: молодых насильно увезли на работы в Германию, а стариков и немощных сожгли в сараях.

В Шкленниково Мария Васильевна прожила всю жизнь. В тот страшный день – от воспоминаний невольно наворачиваются слезы – ей было всего семь лет. Вместе с семьей и односельчанами девочка пряталась в болоте.

Мария Малько, жительница деревни Шкленниково:

Помню, как мы убегали. Когда немцы были под горой, мы убегали в леса, на болота.

В укрытии они провели пять дней. Без еды, воды и практически без надежды на спасение. Из деревни доносились крики и выстрелы. Татьяне Михайловне было три года, когда их семью разлучили: дядю расстреляли, а их с матерью вывезли в Германию. Вернуться они смогли лишь спустя два года, в 45-м, но едва ли узнали родную деревню.

Татьяна Чернявская, жительница деревни Шкленниково:

Ничего не было. Землянку у меня сделали, далеко, около березки.

День, изменивший жизнь деревни, вспоминали 27 сентября. Спустя ровно 70 лет. У обелиска, на котором высечены имена погибших, собрались их родственники и местные жители.

До сих пор неизвестна точная цифра погибших. По официальным данным, 16 человек, но очевидцы говорят: убито было 18. Когда немцы покинули деревню, один из местных жителей захоронил останки павших в братской могиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислава Бернак:

Как только горели деревни, у нас из-за леса дым и пламя были. Небо красное вечером было. Тяжело говорить.

Уже после аналогичный митинг прошел в деревне Брусы. Именно в этот день, только в Мядельском районе, немцы уничтожили восемь селений. За годы войны более девяти тысяч деревень Беларуси были сожжены. Большинство из них, как Шкленниково, было восстановлено, но некоторые так и остались развеянными ветром.