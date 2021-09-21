В SOS-Детской деревне в Могилёве установили 300 солнечных панелей. Зачем они нужны?

Новости Беларуси. 300 солнечных панелей и воздушный тепловой насос появились в могилевской SOS-Детской деревне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подарок общественной организации сделали спонсоры.

Новое оборудование поможет жителям деревни получать экологически чистую электроэнергию в любое время года, полностью обеспечивать потребности жителей и гостей деревни в электроэнергии в летнее время, осенью – на 85 %, а зимой – 60 %.

Павел Казюко, директор могилевской SOS-Детской деревни:

Здесь несколько смыслов. Первое – это экономить расход электроэнергии. Это одно направление. Второе – беречь природу. И поскольку будет установлено более 300 панелей, то это должно решить вопрос практически стопроцентного потребления, если будут системы хранения накопленной энергии. И дети будут тоже учиться беречь природу.

Часть батарей уже установлена на крышах домов и сейчас здесь идут пусконаладочные работы. Испытать энергоэффективную систему в полном объеме пока не позволяет дождливая погода.

В планах у руководства SOS-деревни установить в 2022 году систему хранения, чтобы накапливать электричество летом и расходовать его в пасмурные дни.