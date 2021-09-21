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В SOS-Детской деревне в Могилёве установили 300 солнечных панелей. Зачем они нужны?

21 сентября 2021 18:13
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Новости Беларуси. 300 солнечных панелей и воздушный тепловой насос появились в могилевской SOS-Детской деревне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В SOS-Детской деревне в Могилёве установили 300 солнечных панелей. Зачем они нужны?-1

Такой подарок общественной организации сделали спонсоры.

В SOS-Детской деревне в Могилёве установили 300 солнечных панелей. Зачем они нужны?-4

Новое оборудование поможет жителям деревни получать экологически чистую электроэнергию в любое время года, полностью обеспечивать потребности жителей и гостей деревни в электроэнергии в летнее время, осенью – на 85 %, а зимой – 60 %.  

В SOS-Детской деревне в Могилёве установили 300 солнечных панелей. Зачем они нужны?-7

Павел Казюко, директор могилевской SOS-Детской деревни:
Здесь несколько смыслов. Первое – это экономить расход электроэнергии. Это одно направление. Второе – беречь природу. И поскольку будет установлено более 300 панелей, то это должно решить вопрос практически стопроцентного потребления, если будут системы хранения накопленной энергии. И дети будут тоже учиться беречь природу.  

В SOS-Детской деревне в Могилёве установили 300 солнечных панелей. Зачем они нужны?-10

Часть батарей уже установлена на крышах домов и сейчас здесь идут пусконаладочные работы. Испытать энергоэффективную систему в полном объеме пока не позволяет дождливая погода.  

В SOS-Детской деревне в Могилёве установили 300 солнечных панелей. Зачем они нужны?-13

В планах у руководства SOS-деревни установить в 2022 году систему хранения, чтобы накапливать электричество летом и расходовать его в пасмурные дни.  

В SOS-Детской деревне в Могилёве установили 300 солнечных панелей. Зачем они нужны?-16

Это позволит полностью удовлетворить нужды деревни экологической энергией.  

# Энергосбережение в Беларуси # общество # Павел Казюко # Фотофакт

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