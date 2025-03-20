В Минской области посеяли почти 2 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур
Сезон открыт. Аграрии Минской области посеяли ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади почти 2 тысяч гектаров. Пока погода позволяет не терять ни минуты. Кроме того, активно ведутся и другие работы на полях. Центральный регион один из лидеров по закрытию влаги в почве. Выполнили более половины от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как ведут работы аграрии Молодечнеского района? Расскажет Екатерина Ковальчук.
С горящими глазами и боевым настроем молодой механизатор Евгений Лукашевич вышел в поле. В этом сезоне рассекает на новом, комфортабельном тракторе. В день проходит примерно 40 гектаров. Использует каждый погожий час, чтобы сделать все по максимуму.
Евгений Лукашевич, механизатор сельхозпредприятия «Восход-Агро»:
Преимущество – может выполнять 32 работы сам, без участия тракториста. Есть и навигация на нем стандартная, заводская. Она работает тоже в полном объеме и выполняет все свои функции. Поэтому на тракторы нареканий нет. Все, наверное, кто работает в сельском хозяйстве, и молодые, они, конечно, ждут сезона. Зима, затишье, особо работы нет.
Зима была почти без снега, поэтому в хозяйстве «Восход-Агро» сосредоточены над закрытием влаги в почве. Ведь это может существенно повлиять на будущий урожай. Темпы работ превышают прошлогодние. Удалось закрыть более 60 % влаги. В этот процесс погрузился опытный механизатор Иван Пшенник.
Иван Пшенник, механизатор сельхозпредприятия «Восход-Агро»:
Работа мне очень нравится. Что на своей машине легковой едешь, того не получаешь, что на тракторе. Отношение руководства к рабочим хорошее. Много внимания уделяется. Обеспечены всем – спецодеждой, обед – все это привозится вовремя.
В хозяйстве «Восход-Агро» ведут сев овса. В 2025 году под злаковую культуру площадь увеличили – отвели 200 гектаров. Овес устойчив к холодам, поэтому сеять его начали месяц назад.
Подробности в видео.