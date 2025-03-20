В Минской области посеяли почти 2 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

Сезон открыт. Аграрии Минской области посеяли ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади почти 2 тысяч гектаров. Пока погода позволяет не терять ни минуты. Кроме того, активно ведутся и другие работы на полях. Центральный регион один из лидеров по закрытию влаги в почве. Выполнили более половины от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С горящими глазами и боевым настроем молодой механизатор Евгений Лукашевич вышел в поле. В этом сезоне рассекает на новом, комфортабельном тракторе. В день проходит примерно 40 гектаров. Использует каждый погожий час, чтобы сделать все по максимуму.

Евгений Лукашевич, механизатор сельхозпредприятия «Восход-Агро»:

Преимущество – может выполнять 32 работы сам, без участия тракториста. Есть и навигация на нем стандартная, заводская. Она работает тоже в полном объеме и выполняет все свои функции. Поэтому на тракторы нареканий нет. Все, наверное, кто работает в сельском хозяйстве, и молодые, они, конечно, ждут сезона. Зима, затишье, особо работы нет.

Зима была почти без снега, поэтому в хозяйстве «Восход-Агро» сосредоточены над закрытием влаги в почве. Ведь это может существенно повлиять на будущий урожай. Темпы работ превышают прошлогодние. Удалось закрыть более 60 % влаги. В этот процесс погрузился опытный механизатор Иван Пшенник.