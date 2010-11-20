В России изменились ПДД: пешеходов на зебре теперь должны сбивать реже

Поправки в Правила дорожного движения вступают в силу с 20 ноября 2010 года.

Пешеходы теперь могут чувствовать себя на дороге в большей безопасности. Поправки в Правила дорожного движения (ПДД), которые вступят в силу с 20 ноября 2010 года, исключают все двойные толкования того, как именно водитель должен уступить дорогу пешеходу. В пункте 14.1 четко прописано, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для перехода.

В новой редакции ПДД также уточнена формулировка по вопросу пешеходов и машин со спецсигналами. Пешеход при приближении машин с включенным проблесковым маяком синего или красного цвета и специальным звуковым сигналом обязан воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую часть, сообщает www.ctv.by со ссылкой на VestiRegion.ru.