Победительница конкурса «Познакомьтесь с Венесуэлой» отправляется на остров Маргарита

Уже завтра Ирина Симанович отправится на остров Маргарита и своими глазами увидит экзотическую страну, которую хорошо знает пока понаслышке.

Путевку в тропики победительнице вручил лично посол Венесуэлы, он же провел краткий экскурс в историю и географию страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы:

Было очень много вопросов: это история, география, экономика, современная жизнь и культура, революционные процессы Латинской Америки. Если сейчас снова проводить такой конкурс - будет даже трудно придумать столько вопросов. Все это делается, чтобы наши народы узнали друг друга лучше. Мы протягиваем руку дружбы братскому народу.

Ирина Симанович, победительница конкурса «Познакомьтесь с Венесуэлой»:

По всем тем картинкам и фильмам, что я видела, мне показалось, что это очень дружелюбный народ, очень гостеприимная страна и очень красивая.