Андрей Иванец: сегодня 7% иностранных студентов – это граждане с Африканского континента
Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около часа лидеры общались за закрытыми дверями каминного зала Дворца Независимости. В ожидании заседания в расширенном составе министры делились видами на совместное сотрудничество. Здравоохранение, образование, АПК. Компетенции – вот главный интерес.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Наши коллеги просят нас об обучении персонала, начиная со студенческой скамьи, заканчивая постдипломной подготовкой. Наши коллеги просят нашего взаимодействия между собой, между центрами медицинскими. Сегодня уже проходит презентация наших центров, в том числе клинического центра Управделами Президента по самым высоким технологиям. Наши коллеги просят поставки лекарственных препаратов и изделий медназначения, медтехники. Мы сегодня будем показывать наши презентационные материалы, будем показывать наши возможности. Мы заинтересованы в полной мере по поставкам данного оборудования, кооперации в данном направлении, в том числе возможном производстве на Африканском континенте. И также их интересует вопрос науки. Я считаю, что это тоже важный момент, который должны с ними обсуждать.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня мы видим очень большой запрос на подготовку специалистов инженерных кадров, кадров в области медицины, агропромышленного комплекса. И в этой связи визит под руководством главы государства Зимбабве был очень хорошим и мощным импульсом, чтобы придать новое звучание этому сотрудничеству. На сегодня 7 % иностранных студентов – это как раз граждане с Африканского континента. Мы видим, что это для нас растущий, прирастающий континент. И перспективы очень серьезные.
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