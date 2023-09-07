Андрей Иванец: сегодня 7% иностранных студентов – это граждане с Африканского континента

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около часа лидеры общались за закрытыми дверями каминного зала Дворца Независимости. В ожидании заседания в расширенном составе министры делились видами на совместное сотрудничество. Здравоохранение, образование, АПК. Компетенции – вот главный интерес.