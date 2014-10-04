В Поплавской сельской средней школе - электронная документация вместо бумажек и дистанционное обучение учеников из отдаленных деревень!

Новости Беларуси. Столичные школы и гимназии, конечно же, могут похвастаться новинками техники и современными технологиями. Но, оказывается, и в сельской школе ведут электронный журнал, ребята из дальних деревень могут учиться через Интернет, а уроки могут напоминать ток-шоу! Конечно, не в каждой сельской школе, но одну из таких нашла корреспондент программы «Картина мира» на «Россия-Беларусь».

И хотя он заново не открыл закон земного притяжения, плоды его трудов не менее важны. Виталий Дудко, учитель с 20-летним стажем, считает педагогику своим призванием и не боится идти на эксперименты. Когда три с половиной года назад он стал директором Поплавской средней школы, Интернет здесь был в диковинку. А сейчас электронный дневник есть у каждого ученика, а учитель ведет электронный журнал.

Виталий Дудко, ГУО «Поплавский УПК детский сад – средняя школа»:

По итогу каждого школьного дня есть возможность перенести оценки из обычного журнала в электронный. Каждый родитель имеет возможность пользоваться как обычным, так и электронным дневником.

В школе всего 126 учеников. Большинство из них приезжают на уроки из соседних деревень. Возможность добраться до школы есть не всегда. Здесь решили и эту проблему: дети получают знания дистанционно. К слову, обучающие программы для них создают сами учителя.

Виталий Дудко, ГУО «Поплавский УПК детский сад – средняя школа»:

Учитель разрабатывает ряд лекций. Программирует специально. После этого ученику открываются контрольные вопросы. Через какое-то время он может связаться с учителем через блог.

Учителя Поплавской средней школы постигли азы компьютерного программирования буквально за год. Для этого, правда, самим пришлось сесть за парты. Но результаты такого труда очевидны: в школе одним кликом справились с проблемой подвоза детей, с которой сталкиваются многие учебные учреждения.

Вот, например, в Гомельской области в деревни Носовичи двое ребят вынуждены ходить в школу пешком, а это 12 километров! В то же время директор понимает, что Интернет - не панацея, а для юных пользователей он может стать еще и опасной ловушкой.

Виталий Дудко, ГУО «Поплавский УПК детский сад – средняя школа»:

Нужно уметь в этом потоке информации найти именно ту, которая нужна, уметь не присваивать себе чужое, а чем-то обогащать Интернет своим, это очень важно.

Директор легко меняет строгий костюм на рабочую одежду. Сельский учитель должен быть на ты с любой техникой – и компьютером, и газонокосилкой. Порой приходится и за школьным садом следить, и на картошку ездить, и камни на колхозных полях собирать.

Несмотря на прозу деревенских будней есть в сердце учителя и место для прекрасного. Уход за экзотическими цветами - тонкая наука, которая требует щепетильности и заботы. Но главными цветами его жизни стали дети.

Татьяна Самец, ученица 10 класса ГУО «Поплавский УПК детский сад – средняя школа»:

Интересно что он рассказывает все не просто по параграфу, а от души. Мы играем в крестики-нолики, бывает. Он задает вопросы - мы отвечаем. Крестик - да, нолик - нет.

Таня и Наташа готовят букет любимому учителю. Это, конечно, не орхидеи и даже не розы. Но девочки уверены, что главное - все делать от души.

Играя, школьники решают весьма не детские вопросы. Чтобы не заблудиться в жизненных лабиринтах, у подрастающего поколения должен быть достойный пример, считает педагог. И в пример можно поставить не только путь отдельного человека, но и путь развития целой страны.

Виталий Дудко, ГУО «Поплавский УПК детский сад – средняя школа»:

Мы состоялись как страна. Мало того, нельзя не признать, что эта страна, несмотря ни на какие политические ветры, которые дуют из разных сторон, все-таки имеет собственный взгляд на то, чем она должны являться, на ту роль, которую она должна играть в мире.

Тем временем букет для учителя уже готов. И самое время его подарить.