Прямой эфир

В Полоцком районе на месте бывшего советского укрепрайона начаты раскопки

02 сентября 2024 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Под Полоцком начались поисковые работы в местах ранее неизвестных захоронений военного времени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцком районе на месте бывшего советского укрепрайона начаты раскопки-2

На помощь нашему 52 отдельному батальону пришли российские коллеги из подразделения Западного военного округа. Работы идут в деревнях Глинище и Боровуха-1. По имеющимся данным, там могут находиться неучтенные захоронения бойцов, погибших при защите Полоцкого района, а также останки членов экипажа советского самолета.

В Полоцком районе на месте бывшего советского укрепрайона начаты раскопки-4

Андрей Рубин, командир 52 отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси:
Сотрудничество мы начали уже с 2015 года и ведем полномасштабную работу по поиску неучтенных воинских захоронений погибших бойцов. Такой большой пласт работы нам планируется выполнить в этом отношении, потому что у нас, действительно, есть и остается вопрос, который широко не изучен. Это подвиг бойцов 174-й стрелковой дивизии, которые ценой собственной жизни до последней капли крови смогли удержать врага, который вероломно наступал на территорию нашей советской общей родины.

В Полоцком районе на месте бывшего советского укрепрайона начаты раскопки-6

Александр Бегишев, заместитель командира взвода 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа Вооруженных сил России:
Работаем также мы не только у вас, на территории Петрозаводска, Карельская Республика, Калужская область, Ржев. К вам мы приехали на данный момент поднимать ДОТ, проверять. Также ребята поднимают останки.

В Полоцком районе на месте бывшего советского укрепрайона начаты раскопки-8

В поисковых работах также принимают участие курсанты Полоцкого кадетского училища. Кроме отработки поисковых объектов, участников полевых работ ждет насыщенная культурно-образовательная программа. В планах – посещение памятных мест воинской славы района, музеев города.

# Великая Отечественная война # Андрей Рубин # Вооруженные силы

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил президента Вьетнама с Днём независимости
02 сентября 2024 08:47

Лукашенко поздравил президента Вьетнама с Днём независимости

Вадим Елфимов: «Законники из Бундестага ещё и официально стимулируют активность и доходы немецкой мафии»
02 сентября 2024 08:45

Вадим Елфимов: «Законники из Бундестага ещё и официально стимулируют активность и доходы немецкой мафии»

Начинаются осенние хлопоты в саду. Советы лунного календаря
02 сентября 2024 08:35

Начинаются осенние хлопоты в саду. Советы лунного календаря