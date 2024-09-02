В Полоцком районе на месте бывшего советского укрепрайона начаты раскопки

Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Под Полоцком начались поисковые работы в местах ранее неизвестных захоронений военного времени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На помощь нашему 52 отдельному батальону пришли российские коллеги из подразделения Западного военного округа. Работы идут в деревнях Глинище и Боровуха-1. По имеющимся данным, там могут находиться неучтенные захоронения бойцов, погибших при защите Полоцкого района, а также останки членов экипажа советского самолета.

Андрей Рубин, командир 52 отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси:

Сотрудничество мы начали уже с 2015 года и ведем полномасштабную работу по поиску неучтенных воинских захоронений погибших бойцов. Такой большой пласт работы нам планируется выполнить в этом отношении, потому что у нас, действительно, есть и остается вопрос, который широко не изучен. Это подвиг бойцов 174-й стрелковой дивизии, которые ценой собственной жизни до последней капли крови смогли удержать врага, который вероломно наступал на территорию нашей советской общей родины.

Александр Бегишев, заместитель командира взвода 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа Вооруженных сил России:

Работаем также мы не только у вас, на территории Петрозаводска, Карельская Республика, Калужская область, Ржев. К вам мы приехали на данный момент поднимать ДОТ, проверять. Также ребята поднимают останки.