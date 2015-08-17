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В Полоцке пересох целебный родник возле Софийского собора

17 августа 2015 10:46
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Новости Беларуси. В Полоцке пересох целебный родник возле Софийского собора. Источник давно стал достопримечательностью. Мимо него не проходит никто из тех, кто направляется в собор. Считается, что вода из источника помогает от сглаза и лечит глазные болезни. Родник не замерзает зимой и до этого он никогда не пересыхал летом.

С начала августа в Полоцке, впрочем, как и в Витебске, выпало менее миллиметра осадков — при месячной норме в 76. Засухе сейчас подвержены все регионы страны. На юге Брестской области сохраняется наивысший пятый класс пожарной опасности. В стране объявлено штормовое предупреждение. Дождей не будет и в ближайшие сутки. Средняя температура воздуха на этой неделе прогнозируется ниже нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Историко-культурные ценности Беларуси

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