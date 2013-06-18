Новости Беларуси. В Брестской области проверили объекты после капитального ремонта. Некоторые нарушения видны, что называется, невооруженным глазом. Да и последовательность работ напоминает известную шутку: если кладут асфальт, значит скоро будут менять трубы. В подъездах одного из домов в Бресте коммунальщики сначала сделали ремонт, а потом начали менять электросети и систему отопления. Последствия таких масштабных работ может устранить теперь только новый капремонт.

Нина Литвишко:

Было все красиво, хорошо, солнечный был подъезд. Краски были красивые. А потом стал подвал заливать, двери домофонные не закрывались, наледи на дверях. Двери всю зиму открыты. Эти испарения – и краска вся отвалилась.

Хорошему ремонту и чистому подъезду жители дома по улице Машерова в Бресте действительно радовались недолго. После «зимних» неприятностей с благими намерениями пришли сотрудники ЖКХ. Заменять инженерные сети начали практически по свежему ремонту: отштукатуренные стены теперь «украшают» наспех замазанные швы от проложенных коммуникаций.

Жительница дома:

Все в шоке вообще. Вы представляете: они сейчас это все замажут, конечно же, абы как, а потом все так и останется.

Ремонт этого дома напоминает многосерийный фильм: с перерывами работы ведутся уже четвертый год. Коммунальщики уверены: в столь нерациональном подходе к наведению порядка отчасти виноваты и сами жильцы.

Андрей Ильяшук, заместитель начальника жилищного ремонтно-эксплуатационного управления Бреста по капитальному ремонту:

Капитальный ремонт проводился в 2009-10 годах кровли, балконов и фасадов этого дома. Был выполнен, соответственно, и ремонт подъезда. Хотя в ходе производства работ жильцам разъяснялось, что в дальнейшем у нас запланированы работы по замене сетей. В ходе производства данных работ также может быть нарушена отделка, однако граждане настаивали, были неоднократные обращения от них в различные инстанции.

Николай Демидюк, главный специалист Комитета госконтроля Брестской области:

Должна быть гидроизоляция, которая в данном месте отсутствует. И как ее теперь положить – трудный вопрос. Уже скобы, стропила закреплены.

Этот объект капитального ремонта сегодня – на особом контроле. Строительная площадка захламлена. А кровлю здесь реставрировали вообще без согласования с проектировщиком. Сроки и стоимость строительно-монтажных работ тоже завышены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Демидюк, главный специалист Комитета госконтроля Брестской области:

В последний год-два ситуация по проведению капитального ремонта изменилась, можно сказать, в лучшую сторону. Но все равно есть случаи и некачественного выполнения работ. Самые проблемные – это вот этот дом (Коммунистическая, 14) и на Машерова, 76. На Машерова, 76, наверное, не совсем правильно ЖРЭУ спланировало капитальный ремонт дома.

При таких работах, говорят жильцы, лучше бы вовсе к ним не приступали. Когда-то не могли дождаться, когда ремонт начнется, а сейчас – когда закончится.