В Пинске наладили первое в Беларуси производство балалаек и домр. Показываем, как делают музыкальные инструменты

Новости Беларуси. До недавнего времени производства балалаек и домр в Беларуси не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остались лишь несколько мастеров-самоучек, и свои шедевры они создавали дома – всегда качественно, но не всегда быстро. Перейти с кустарного производства на полупромышленное поможет новая мастерская. За тонким процессом изготовления инструментов наблюдал корреспондент Петр Бутрим.

Корпус, сделана заготовка грифа, сделана дека с пружинками, инкрустация.

Осталось не так уж и много: доработать гриф, покрыть корпус несколькими слоями лака да натянуть струны. Эта домра издаст свои первые звуки совсем скоро. На изготовление инструмента ушло не больше месяца. С переездом в новую просторную мастерскую сложный процесс ускорился в несколько раз. Теперь все необходимое для сборки под рукой.

Руслан Макаревич, мастер:

Надо нам сделать, допустим, этот край, чтобы удобно было обрабатывать – делаем его так. Потом можно повернуть на другую сторону и обработать этот край. Поворачиваем сюда. Корпус закреплен – очень удобно работать.

Руслан Макаревич впервые отремонтировал музыкальный инструмент 27 лет назад. Тогда вторую жизнь получила балалайка жены. С тех пор на счету «полесского Страдивари» больше сотни струнных, собранных в домашних условиях.

Учитывая закупку редкого материала, изготовление могло растянуться на год. Тем временем белорусские музыканты балалайки и домры за неимением своего производства все чаще закупали за границей.

Руслан Макаревич:

Во-первых, когда они закупаются через коммерческие организации, их цена становится гораздо больше. Но качество от этого лучше не становится. Второй аспект: белорусский народ – это талантливый народ. У нас найдутся мастера, которые смогут сделать и скрипки, и гитары, и балалайки, и домры.

Таким образом, за качество звука приходилось платить большие деньги или играть на том, что собрано 30-40 лет назад.

А ведь свои талантливые мастера, готовые оттачивать технологию, в Беларуси были всегда. Надо было всего-то обеспечить их условиями и материалом.

Петр Бутрим, корреспондент:

Чтобы изготовить хорошего качества домру, необходимы несколько пород деревьев, зачастую из разных концов света. Например, в этом случае использовались бразильский и индийский палисандр, канадский кедр, клен и африканское черное дерево. И все они подобраны по звуку.

Подбор дерева, безусловно, важный этап. Остальное создается в этих стенах. Помещение под мастерскую выделила местная власть. Сейчас здесь работают два опытных мастера. Есть нужные заготовки и, самое главное, заказы на балалайки, домры, лютни и гитары. Дело сдвинулось с мертвой точки.

Николай Ярмольчук, мастер:

То время, за которое мы делали один корпус – получается, за это же время мы делаем три корпуса.

50-60 инструментов собрать и еще 100 отремонтировать за год – вот амбициозный план этой творческой артели. При таком темпе проблему нехватки инструментов в музыкальных школах страны реально решить всего за несколько лет.