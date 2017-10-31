В парке Горького снова открыли велодорожку

Новости Беларуси. Движение по ней прекратилось в связи с затянувшимся строительством гостиничного комплекса. А сейчас любители велопрогулок снова тестируют этот маршрут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Движение по ней прекратилось в связи с затянувшимся строительством гостиничного комплекса. А сейчас любители велопрогулок снова тестируют этот маршрут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Горожане:
Не хватало велодорожки в этом парке, очень хорошо летом кататься можно.
Было закрыто. Нужна, потому что тут ходят люди – неудобно. Сейчас, правда, холодно. Летом будем кататься.