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В парке Горького снова открыли велодорожку

31 октября 2017 21:25
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Новости Беларуси. Движение по ней прекратилось в связи с затянувшимся строительством гостиничного комплекса. А сейчас любители велопрогулок снова тестируют этот маршрут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В парке Горького снова открыли велодорожку-1

Горожане:
Не хватало велодорожки в этом парке, очень хорошо летом кататься можно.

В парке Горького снова открыли велодорожку-4

Было закрыто. Нужна, потому что тут ходят люди – неудобно. Сейчас, правда, холодно. Летом будем кататься.

# общество # Фотофакт # Велосипед # Парки Минска

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