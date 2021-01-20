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В некоторых районах Минска с 22 января пойдёт зелёная вода из-под крана. Рассказываем, почему

20 января 2021 20:01
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Новости Беларуси. С 22 января минским потребителям начнут окрашивать сетевую воду флуоресцеином, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В некоторых районах Минска с 22 января пойдёт зелёная вода из-под крана. Рассказываем, почему-1

Работы будут проводиться в четырех районах по адресам, которые обслуживают котельная «Шабаны» и Минская ТЭЦ-2. А это Ленинский, Заводской, Партизанский и Октябрьский районы. Салатово-зеленый краситель вводится для проверки теплоносителей. Сотрудники предприятия просят минчан обязательно проинформировать специалистов, если из-под крана начнет бежать окрашенная вода. Работы продлятся вплоть до 30 апреля.

В некоторых районах Минска с 22 января пойдёт зелёная вода из-под крана. Рассказываем, почему-4

Оксана Босая, ведущий специалист филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
Введение в сетевую воду разрешено Санэпидемнадзором. Этот раствор не опасен для организма человека. Адреса полностью указаны на нашем официальном сайте РУП «Минскэнерго». Любой потребитель может посмотреть поадресно и узнать, будет ли в его районе или по его адресу вводиться этот краситель.

# Коммунальное хозяйство # общество # Оксана Босая # Фотофакт

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