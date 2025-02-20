В Москве состоится презентация книги белорусов о Донбассе

Один из соавторов издания – наш коллега, журналист Григорий Азаренок. Он совсем недавно вернулся из поездки по освобожденным территориям. В том числе побывал в ДНР, ЛНР и в Запорожской области. Специальная военная операция еще не завершена, но ее события уже стали основой для фильмов и других произведений. Это и художественное переосмысление произошедшего, и документальная фиксация. Именно факты и реальные истории вошли в новое издание «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд».