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В Москве состоится презентация книги белорусов о Донбассе

20 февраля 2025 07:41
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Живые истории бойцов и мирных жителей. Презентация книги о Донбассе белорусских авторов пройдет 20 февраля в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве состоится презентация книги белорусов о Донбассе-2

Один из соавторов издания – наш коллега, журналист Григорий Азаренок. Он совсем недавно вернулся из поездки по освобожденным территориям. В том числе побывал в ДНР, ЛНР и в Запорожской области. Специальная военная операция еще не завершена, но ее события уже стали основой для фильмов и других произведений. Это и художественное переосмысление произошедшего, и документальная фиксация. Именно факты и реальные истории вошли в новое издание «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд».

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