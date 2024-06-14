В Молодечно открылся ХХIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Сегодня, 14 июня, в Молодечно открылся Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Уже более 20 лет праздник объединяет на своих площадках известных артистов, поэтов, композиторов и талантливую молодежь. Концерты, спектакли, презентации книг, пленэры и мастер-классы. А еще акции к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Интересную программу предлагает и Союз писателей Беларуси. Все подробности у нашего корреспондента Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Маладзечна сёння – гэта вялікая святочная пляцоўка. Старт мерапрыемстваў распачаўся яшчэ ва аўторак з прэзентацыі новых выданняў і тэматычных канцэртаў. Але менавіта сёння, у пятніцу, распачынаюцца асноўныя мерапрыемствы. Усяго ў праграме звыш шасцідзесяці падзей. Карагод суквецця і талентаў.

Для меня, как для мастера, крайне важна обратная связь. Это очень мотивирует продолжать дальше. Мы с собой возим это произведение только для того, чтобы зацепить людей.

Днём галоўнымі месцамi прыцягнення сталі Цэнтральная плошча і Гарадскі парк. Тут для жыхароў Маладзечна працуюць літаратурныя пляцоўкі, фота і арт-зоны, гандлёвыя рады. А для зусім юных гледачоў майстар-класы.