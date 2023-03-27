В Могилёве заработала единственная в городе водолечебница

Новости Беларуси. В Могилеве возобновила работу единственная в городе водолечебница, где поправить и укрепить здоровье могут дети с первых дней жизни до 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В помещении сделали ремонт и сменили вентиляционную систему. Работа трех бассейнов различной глубины позволяет проводить занятия с малышами практически с момента их появления на свет. Гимнастика в воде способствует укреплению мышц, улучшению работы дыхательной системы, общему иммунитету. Кроме того, определенные элементы, которым обучают малышей, помогают сохранить врожденный рефлекс задержки дыхания.

Анна Бараночникова, главный врач Могилевской детской поликлиники № 4: Для детей школы плавания – это мы считаем априори – здоровые дети могут ходить сюда, заниматься для повышения сил, энергии, укрепления здоровья. Есть показания: неврологические, ортопедические. Больше определяет врач: ортопед, невролог, физиотерапевт. Группа двигательных нарушений у детей маленького возраста тогда, когда есть минимальные нарушения и плавание действительно помогает возобновить работу всех сил организма.

Валентина Новикова, жительница Могилева:

Нам очень нравится, после бассейна он хорошо кушает, спит долго, и настроение у него сразу поднимается.

В день водолечебницу могут посещать до 100 детей.