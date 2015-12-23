В Могилевской области возрождают забытое ремесло: в деревне Покутье по старинным традициям делают валенки

Новости Беларуси. На Дрибинщине, в столице белорусского шаповальства, возрождают забытое ремесло. В деревне Покутье по старинным традициям делают валенки. Расцвет шаповальства пришелся здесь на 18-й и 19-й века. Но и сейчас в Покутье — целые семейные династии шаповалов. Даже язык свой, который гостям что иностранный. К слову, туристам здесь всегда рады, даже валенки валять научат.

Зюликовы — шаповалы в пятом поколении. Валяльный промысел ручной работы здесь берегут как семейную реликвию. Но изготовление валенок не только традиция — это еще и стабильный заработок. В сезон, говорит глава семейства Валентин, заказов на эту самобытную обувь поступает не меньше шестидесяти.

Валентин Зюликов, шаповал:

В Италию я делал валенки, в Швецию, Германию, Израиль делал валенки. Это я делал под заказ и пересылал.

А это — святая святых — шаповальская мастерская. Большую часть ее занимает огромный старинный станок. Сколько лет этой чесальной машине — точно не знают даже сами Зюликовы. Валентин учился валянию с детства. Его отец Владимир Моисеевич, к слову, один из хранителей старинного языка шаповалов, название которому «катрушницкий лемезень».

На изготовление одной пары уходит минимум двое, а то и трое суток. После чего валенки еще нужно просушить в печи. Мастерство шаповалов получило статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, а теперь претендует на место в Списке всемирного нематериального культурного наследия.

Лидия Зюликова, шаповал:

Мы стараемся сохранить традиции. Приятно, что и государство нам в этом помогает. И я думаю, еще не одно поколение будет заниматься этими валенками и этим ремеслом.

Сохранить ремесло — главная задача Зюликовых. Сейчас семейство мастеров воссоздает «Дом шаповала» и агроусадьбу. Это настоящий музей, где каждый экспонат рассказывает об истории шаповальства в Покутье и на Дрибинщине. В планах — превратить деревню в своеобразный ремесленный центр, возродив здесь исконные занятия белорусов. Чтобы каждый турист мог окунуться в сельский быт, отведать обед из печи, да еще и, к примеру, валенки себе свалять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.