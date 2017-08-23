В Могилеве выпустили школьные дневники с достопримечательностями города на обложке

Новости Беларуси. В Могилеве выпустили школьные дневники с изображениями города. На обложке поместили фотографии местных достопримечательностей – ратуши, Звездочета, драматического театра и художественного музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тираж оригинальных дневников – 25 тысяч экземпляров.

Они уже отпечатаны и поступили в продажу. Такие дневники пользуются особой популярностью среди могилевчан.