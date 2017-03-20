В мире детектива: писатель Влада Юрьева о своём творческом пути

Первые робкие шаги в литературе Влада Юрьева начала делать ещё в 19 лет. Тогда первый роман с элементами фантастики юной писательницы не был принят издателями. Но не стал преградой для дальнейшего творчества. Она продолжила писать, выбрав при этом неожиданный, но почётный жанр – детектив. И вот уже через несколько лет её книги разлетаются огромными тиражами.

Детектив – излюбленный жанр не только для письма, но и для прочтения. На полке у Влады авторы, которые уже стали классиками, родоначальник детективов Эдгар По и любительница захватывающих сюжетов Агата Кристи.

Кстати, книги Влады нельзя представить без общения с людьми, которые в реальной жизни расследуют преступления. Потому прежде чем взяться за написание новой остросюжетной книги, Влада с педантичностью следователя вырисовывает схему преступления на доске. Как сама признаётся, это позволяет избежать ляпов и добиться максимальной реалистичности в описании места и героев.

Сегодня её творческий путь можно с лёгкостью сравнить с сюжетом триллера: многолетняя работа над книгами, критика и отказы издателей. Но всё это уже в прошлом. Теперь она имеет в литературных кругах успех и уже сама с радостью даёт советы начинающим писателям.

Влада Юрьева сегодня стала одним из самых многообещающих авторов молодого поколения. Она знает толк в хороших детективах и уверенными шагами идёт к успеху в этом жанре. А необычные, современные и захватывающие сюжеты её книг, без всякого сомнения, получат отклик у массового читателя.