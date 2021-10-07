В Минском районе неизвестные замкнули рельсы проволокой. Возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. В Минском районе следователи вместе с милицией устанавливают личности людей, причастных к нарушению работы железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 октября вблизи агрогородка Щомыслица нарушители замкнули металлической проволокой рельсы. Это привело к сбоям в сигнализационной системе – в результате движение на участке дороги было остановлено.
Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора, и была нарушена работа железной дороги. Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 Статьи 309 Уголовного кодекса. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводится работа по установлению лица, причастного к совершению данного преступления.
Максимальное наказание за умышленное приведение в негодность путей сообщения – 3 года лишения свободы.