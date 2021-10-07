В Минском районе неизвестные замкнули рельсы проволокой. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Минском районе следователи вместе с милицией устанавливают личности людей, причастных к нарушению работы железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 октября вблизи агрогородка Щомыслица нарушители замкнули металлической проволокой рельсы. Это привело к сбоям в сигнализационной системе – в результате движение на участке дороги было остановлено.