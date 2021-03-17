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В Минской области заготовят 5 тысяч тонн берёзового сока. За сколько можно будет купить литр?

17 марта 2021 15:04
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Новости Беларуси. Почти 5 тысяч тонн березового сока планируют заготовить лесхозы Минской области весной 2021 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области заготовят 5 тысяч тонн берёзового сока. За сколько можно будет купить литр?-1

Сезон сбора продукта планируют начать через неделю в южной части региона. Сок пойдет на реализацию и отправится на перерабатывающие предприятия. Решаются вопросы по экспорту.

Цена за литр будет варьироваться от 20 до 44 копеек.

Всем желающим советуют оставлять заявки на приобретение продукта. Места для самостоятельного сбора рекомендуют уточнять заранее. А вот незаконная подсочка влечет за собой штраф.

В Минской области заготовят 5 тысяч тонн берёзового сока. За сколько можно будет купить литр?-4

Дарья Гриневич, инженер по охране и защите леса Смолевичского лесхоза:
Реализация березового сока гражданам будет осуществляться во всех лесничествах Смолевичского лесхоза по ценам: в лесу 28 копеек за литр и 36 копеек за литр в лесничествах. Ответственность за незаконную заготовку березового сока предусмотрена статьей 16.19 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и влечет наложение штрафа на физическое лицо до 20 базовых величин и на юридическое лицо – до 150 базовых величин.

В Минской области заготовят 5 тысяч тонн берёзового сока. За сколько можно будет купить литр?-7

В 2020 году березовый сок в области начали собирать намного раньше – 4 марта. Это было связано с аномально теплой зимой.

# Березовый сок # общество # Дарья Гриневич # Фотофакт

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