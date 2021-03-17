В Минской области заготовят 5 тысяч тонн берёзового сока. За сколько можно будет купить литр?

Новости Беларуси. Почти 5 тысяч тонн березового сока планируют заготовить лесхозы Минской области весной 2021 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сезон сбора продукта планируют начать через неделю в южной части региона. Сок пойдет на реализацию и отправится на перерабатывающие предприятия. Решаются вопросы по экспорту.

Цена за литр будет варьироваться от 20 до 44 копеек.

Всем желающим советуют оставлять заявки на приобретение продукта. Места для самостоятельного сбора рекомендуют уточнять заранее. А вот незаконная подсочка влечет за собой штраф.