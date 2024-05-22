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В Минской области выполнят капитальный ремонт в 109 жилых домах

22 мая 2024 17:41
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В Минской области в 2024 году выполнят капитальный ремонт в 109 жилых домах. Общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Наибольшее число объектов находится в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Замена инженерных коммуникаций, установка современных стеклопакетов и металлических дверей, обновление кровли и фасада – фронт работы немалый.

В Минской области выполнят капитальный ремонт в 109 жилых домах-1

В пятиэтажном доме на улице 50 лет Октября уже освежили фасад и обновили кровлю. Здание заметно изменилось. Отремонтировали и покрасили цоколь и заменили отмостку. В подъездах установили современные стеклопакеты. Но работы еще много. На объектах трудится по 15-20 человек. У каждого свои задачи. Так, например, Сергей Валах устанавливает входные двери в подъезд, на смену деревянным – новые металлические.

В Минской области выполнят капитальный ремонт в 109 жилых домах-4

Ремонтируют в основном сейчас жилые дома, постройки 1970-х годов. Решение о капремонте принимается, исходя из технического состояния объекта. Также до проектирования работ проводится собрание жильцов, чтобы учесть все пожелания.

В Минской области выполнят капитальный ремонт в 109 жилых домах-7

Владимир Ивашкевич, директор службы заказчика жилищно-коммунальных услуг:
Все дома, на которых мы делаем капремонт, мы меняем кровли, однозначно мы меняем инженерные коммуникации по подвалу и по квартирам, так называемые стояки у жителей. Так, чтобы уже на текущий ремонт в дальнейшем было необходимо меньше денег, только если такие аварийные ситуации.

В Минской области выполнят капитальный ремонт в 109 жилых домах-10

В Жодино ведется ремонт на четырех жилых объектах. Работы идут строго по графику. Кстати, до конца июня по улице Гагарина, 40 лет Октября, Школьная, 50 лет Октября работы завершат. А далее приступят к ремонту еще одного дома, но уже по улице Советской.

Подробности в видео.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество

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