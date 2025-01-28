В Минской области весенний клин составит более 500 тысяч гектаров. В хозяйствах работа уже кипит. Чтобы посевная прошла гладко и слажено, аграрии активно занимаются ремонтом сельхозмашин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вывести на линейку готовности необходимо свыше 7 тысяч единиц техники. Протягивают руку помощи и агросервисы.