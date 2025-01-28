В Минской области весенний клин составит более 500 тысяч гектаров
В Минской области весенний клин составит более 500 тысяч гектаров. В хозяйствах работа уже кипит. Чтобы посевная прошла гладко и слажено, аграрии активно занимаются ремонтом сельхозмашин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вывести на линейку готовности необходимо свыше 7 тысяч единиц техники. Протягивают руку помощи и агросервисы.
С мелким ремонтом хозяйства справляются самостоятельно, с серьезными поломками помогают специалисты. Так, в Молодечненский райагросервис техника поступает из всего района, обращаются и соседи. На данный момент предстоит дать вторую жизнь более 20 агрегатам. Чтобы они своевременно выехали в поле.
Николай Ильич, главный инженер ОАО «Молодечненский райагросервис»:
В этом году мы взяли в ремонт технику (4 единицы) хозяйств Молодечненского района и одну единицу («Амкодор») Вилейского района, «Алая заря». В планах на этот год отремонтировать три посевных хозяйств нашего района, пять «Амкодоров», 9 тракторов энергонасыщенных (3022, 3522), также технику внесения твердых минеральных удобрений и внесения органических удобрений.
И рабочие руки, и запчасти – в Молодечненском райагросервисе всего хватает. Над восстановлением техники трудятся свыше 40 специалистов инженерного звена. Справляются с любыми работами, начиная от минимального, замены узла, до капитального ремонта трактора.
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