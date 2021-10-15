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В Минской области стартует «COVID-патруль». Особое внимание волонтёры уделят пожилым

15 октября 2021 14:58
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Новости Беларуси. Акция «COVID-патруль» стартует в Минской области 19 октября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минской области стартует «COVID-патруль». Особое внимание волонтёры уделят пожилым-1

Активисты БРСМ несколько раз в неделю будут дежурить в местах массового пребывания людей и информировать жителей о соблюдении масочного режима, рассказывать о важности вакцинации. Особое внимание – пожилым людям, ведь они в группе риска.  

Материал Анастасии Кончиц.  

В Логойском районе насчитывается около 4 000 пенсионеров. И треть пользуются услугами социальных работников. К пожилым людям волонтеры приходят обязательно с соблюдением респираторного этикета.  

В Минской области стартует «COVID-патруль». Особое внимание волонтёры уделят пожилым-4

Ирина Некрашевич, директор Территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:  
Все социальные работники у нас обеспечены необходимыми принадлежностями, чтобы обеспечить безопасность. Это маски, перчатки. У нас неснижаемый месячный запас хранится в центре. Мы постоянно им выдаем, закупаем новые. Кроме того, вакцинация на сегодняшний день у нас 84 %.  

Подробности в видеоматериале

# Коронавирус # общество # Ирина Некрашевич # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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