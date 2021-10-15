В Минской области стартует «COVID-патруль». Особое внимание волонтёры уделят пожилым

Новости Беларуси. Акция «COVID-патруль» стартует в Минской области 19 октября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Акция «COVID-патруль» стартует в Минской области 19 октября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Активисты БРСМ несколько раз в неделю будут дежурить в местах массового пребывания людей и информировать жителей о соблюдении масочного режима, рассказывать о важности вакцинации. Особое внимание – пожилым людям, ведь они в группе риска.
Материал Анастасии Кончиц.
В Логойском районе насчитывается около 4 000 пенсионеров. И треть пользуются услугами социальных работников. К пожилым людям волонтеры приходят обязательно с соблюдением респираторного этикета.
Ирина Некрашевич, директор Территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:
Все социальные работники у нас обеспечены необходимыми принадлежностями, чтобы обеспечить безопасность. Это маски, перчатки. У нас неснижаемый месячный запас хранится в центре. Мы постоянно им выдаем, закупаем новые. Кроме того, вакцинация на сегодняшний день у нас 84 %.
Подробности в видеоматериале.