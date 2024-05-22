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В Минской области созданы мобильные группы для спасения на водах

22 мая 2024 17:46
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Мобильные группы для спасения на водах создали в Минской области. Они будут готовы незамедлительно выехать для оказания помощи отдыхающим в своем регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также на период стабильно жаркой погоды организуют временные выдвижные посты и увеличат режим работы действующих постоянных и сезонных объектов.

В Минской области созданы мобильные группы для спасения на водах-1

В Мядельском районе дополнительно введено дежурство на озере Белое. Всего на территории региона открыто 10 пляжей. Безопасность отдыхающих обеспечивает спасательная станция ОСВОД. Контролировать обстановку будут 2 человека с 10 до 22 часов. Все матросы прошли проверку и инструктаж. Также в качестве меры предосторожности на озерах на глубине 1,7 метра установлены буйки. Они помогут ориентироваться на воде.

В Минской области созданы мобильные группы для спасения на водах-4

Андрей Купревич, председатель Мядельской районной организации ОСВОД:
Дно акватории пляжа у нас очищено. Выданы разрешения на использование данных объектов. Продолжим наши совместные рейды с заинтересованными службами, МВД, МЧС на выявление лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, находящихся на отдыхе у воды.

Напомним, в Минской области открыто 107 пляжей и мест массового отдыха у воды. В сравнении с 2023 годом их количество увеличилось.

# Водоемы Беларуси # общество # Андрей Купревич

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