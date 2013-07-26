В Минской области собираются совершенствовать профессиональную подготовку сотрудников Следственного комитета

Новости Беларуси. Профессиональную подготовку сотрудников Следственного комитета и вопросы комплектования кадров обсудили в Воложинском районе.

Достаточно молодая структура - Следственному комитету страны всего полтора года - благодаря профессионалам работает эффективно. Раскрыты сотни самых сложных дел. Тем не менее, профессиональную подготовку сотрудников необходимо совершенствовать.

Мероприятие не ограничилось обсуждением проблем. Руководители управления кадров региональных структур Следственного комитета проверили себя в конкурсе профессионального мастерства, огневой подготовки, сдали зачеты на знание законов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Осадчук, начальник управления кадров и идеологической работы Следственного комитета Республики Беларусь:

Сотрудники проходят достаточно жесткий отбор и военно-врачебную комиссию. Сотрудник должен обладать и специфическими знаниями в области расследования уголовных дел.