В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Новости Беларуси. В Минске на самых загруженных участках дорог начали использовать «умную» систему борьбы с заторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске на самых загруженных участках дорог начали использовать «умную» систему борьбы с заторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока она в тестовом режиме работает на проспекте Машерова. Bluetooth–приемники, видеокамеры и магнитные датчики – все эти гаджеты помогают считывать количество машин, измерять скорость движения транспорта и подсказывать разумные решения в конкретных ситуациях.
Пробки в Минске особенно в час-пик – уже норма. Каждый год в столице становится больше автомобилистов. На своем транспорте все чаще приезжают в Беларусь и гости из соседних стран. Вовремя добраться в нужную точку вот уже несколько месяцев помогает эта «умная» система. Так, на проспекте Машерова в тестовом режиме трафик отслеживают специальные приборы.
Александр Лучонок, СТВ:
Один из них – магнитные датчики. Распознать на дороге их непросто. Устройства монтируются прямо в проезжую часть. Невидимые детекторы контролируют интенсивность потока автомобилей, причём в каждой полосе.
Информация с датчиков поступает диспетчерам в управляющий пункт ГАИ.
Елена Кеда, инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Появляется импульс, который передаётся к нам на систему. И дальше система анализирует интенсивность и загруженность транспорта. Исходя из этого, включает или не включает противозаторовый алгоритм.
Операторы системы могут не только влиять на загрузку улиц, но и оперативнее реагировать на ДТП. Данные в центр передаются с различных устройств.
Вот, например, умные видеодетекторы, их крепят на светофорах и фонарях. А вот так уже выглядят Bluetooth–приемники. У них - особое назначение.
Александра Климович, инженер КУП СМЭП Мингорисполкома:
В транспортном потоке достаточно наличие хотя бы одного Bluetooth-устройства, и тогда система считывает это Bluetooth-устройство и идет расчет общий. Времени проезда этого транспортного средства, в котором находится это блютуз-устройство, средней скорости.
При возникновении затора «умная» система сама анализируют дорожную обстановку и регулирует: сколько будет гореть красный или зеленый сигнал светофора. Все происходит в режиме онлайн.
Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Предварительные данные испытания системы показали, что средняя скорость сообщения по проспекту Машерова увеличилась на 14 %. Пропускная способность на 11 %. В дальнейшем планируется оборудовать 90 перекрёстков города Минска.
Планируется, что ноу-хау внедрят на самых проблемных перекрестках, где, как правило, большой поток транспорта. Удобнее станет и движение на МКАД. Там появятся специальные табло с информацией о ДТП. Нововведение позволит не только более гибко управлять трафиком, но и предупредить водителей, что на дороге может быть небезопасно.