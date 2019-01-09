В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Новости Беларуси. В Минске на самых загруженных участках дорог начали использовать «умную» систему борьбы с заторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока она в тестовом режиме работает на проспекте Машерова. Bluetooth–приемники, видеокамеры и магнитные датчики – все эти гаджеты помогают считывать количество машин, измерять скорость движения транспорта и подсказывать разумные решения в конкретных ситуациях.

Пробки в Минске особенно в час-пик – уже норма. Каждый год в столице становится больше автомобилистов. На своем транспорте все чаще приезжают в Беларусь и гости из соседних стран. Вовремя добраться в нужную точку вот уже несколько месяцев помогает эта «умная» система. Так, на проспекте Машерова в тестовом режиме трафик отслеживают специальные приборы.

Александр Лучонок, СТВ:

Один из них – магнитные датчики. Распознать на дороге их непросто. Устройства монтируются прямо в проезжую часть. Невидимые детекторы контролируют интенсивность потока автомобилей, причём в каждой полосе.

Информация с датчиков поступает диспетчерам в управляющий пункт ГАИ.

Елена Кеда, инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Появляется импульс, который передаётся к нам на систему. И дальше система анализирует интенсивность и загруженность транспорта. Исходя из этого, включает или не включает противозаторовый алгоритм.

Операторы системы могут не только влиять на загрузку улиц, но и оперативнее реагировать на ДТП. Данные в центр передаются с различных устройств.

Вот, например, умные видеодетекторы, их крепят на светофорах и фонарях. А вот так уже выглядят Bluetooth–приемники. У них - особое назначение.

Александра Климович, инженер КУП СМЭП Мингорисполкома:

В транспортном потоке достаточно наличие хотя бы одного Bluetooth-устройства, и тогда система считывает это Bluetooth-устройство и идет расчет общий. Времени проезда этого транспортного средства, в котором находится это блютуз-устройство, средней скорости. При возникновении затора «умная» система сама анализируют дорожную обстановку и регулирует: сколько будет гореть красный или зеленый сигнал светофора. Все происходит в режиме онлайн.

Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Предварительные данные испытания системы показали, что средняя скорость сообщения по проспекту Машерова увеличилась на 14 %. Пропускная способность на 11 %. В дальнейшем планируется оборудовать 90 перекрёстков города Минска.