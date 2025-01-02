«Снежка не хватает, но настроение самое веселое». Как встречали в 2025-й в парке Павлова?

Новогодние народные гуляния были организованы не только в центре Минска. В парке Павлова 2025 встречали развлекательной программой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцевать под зажигательные песни собрались не только жители Московского района. Репертуар различный: от популярных мелодий уходящего года до композиций, успевших стать культовыми символами праздника. Причем в программе были не только новогодние песни, но хиты прошлых лет. Гуляния по достоинству оценили и взрослые, и дети.

Ощущения хорошие. Если бы еще погода была бы лучше. Конечно, снежка не хватает, но настроение самое веселое. От этого года мы ждем всего самого наилучшего, то что в прошлом году у нас не сбылось, то пускай в следующем обязательно сбудется.

Самое главное, что бы все люди были здоровы, был оптимизм, мир, любовь и счастье на земле.

Ну а уже сегодня белорусам стоит настраиваться на рабочий лад. В пятницу праздник ненадолго закончится. Затем вновь большие выходные в честь православного рождества, которое также будут сопровождать народные гуляния.