В Минске расчехлили фонтаны

Сегодня в городе забили ключом сразу двадцать пять водных композиций

Все они будут работать по определенному графику. По традиции, водная феерия в столице продлится до конца сентября. В этом году в ней появится свежая струя - новый фонтан у оперного театра. При проектировании специалисты постарались сделать его подобием здания: контур фонтана похож на театр, а подсветка - в тон цвета храма Мельпомены - белая. Летом намечено запустить фонтан возле Дворца спорта. Водная композиция появится и возле «Минск-Арены».

КСТАТИ

Фонтаны украшали столицу Беларуси и до Великой Отечественной войны. Большинство сооружено в 60-70 годы прошлого столетия. Тогда они размещались на площади Свободы, в Университетском городке, у Дворца пионеров и школьников (ныне Республиканский центр творчества детей и молодежи), в парке имени Горького.

Старейший из фонтанов – «Мальчик с лебедем» в Александровском сквере открыт 135 лет назад, в 1874 году. Именно тогда в городе был сдан в эксплуатацию водопровод.