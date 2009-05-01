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В Минске расчехлили фонтаны

01 мая 2009 15:13
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Сегодня в городе забили ключом сразу двадцать пять водных композиций

Все они будут работать по   определенному графику. По традиции, водная феерия в столице продлится  до конца сентября.  В этом году  в ней  появится свежая струя - новый фонтан у оперного театра. При проектировании специалисты постарались сделать его подобием здания: контур фонтана похож на театр, а подсветка - в тон цвета храма Мельпомены - белая. Летом намечено запустить фонтан возле Дворца спорта. Водная композиция появится и возле «Минск-Арены». 

В МИНСКЕ РАСЧЕХЛИЛИ ФОНТАНЫ

В МИНСКЕ РАСЧЕХЛИЛИ ФОНТАНЫ

КСТАТИ
Фонтаны украшали столицу Беларуси и до Великой Отечественной войны. Большинство  сооружено в 60-70 годы прошлого столетия. Тогда они размещались на площади Свободы, в Университетском городке, у Дворца пионеров и школьников (ныне Республиканский центр творчества детей и молодежи), в парке имени Горького.
Старейший из фонтанов – «Мальчик с лебедем» в Александровском сквере открыт 135 лет назад, в 1874 году. Именно тогда в городе был сдан в эксплуатацию водопровод.

В МИНСКЕ РАСЧЕХЛИЛИ ФОНТАНЫ

# общество # Фонтаны Минска

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