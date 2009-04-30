В Беларуси более 23 тысяч нерадивых родителей

МВД Беларуси выступило с инициативой внести изменения в декрет № 18. Ведомство предлагает ввести для граждан, которые уклоняются от возмещения государству расходов на содержание их детей, административный арест с обязательным привлечением к труду, а также возможность их задержания на 72 часа.

При этом в министерстве отметили, что больших проблем с исполнением декрета не существует. Есть несогласованность действий различных служб. К примеру, ситуация, когда заработная плата трудоустроенных не позволяет полностью возмещать расходы государства на содержание их детей. В настоящее время нерадивые родители, которых в Беларуси более 23 тысяч, возмещают уже около 40% расходов государства. В начале 2007 этот показатель был в семь раз меньше.

- Мы будем привлекать к административной ответственности этих лиц, и там одна мера ответственности предусмотрена: административный арест с обязательным привлечением даже на 15 суток. Он будет находиться на предприятии, будет заключаться договор, и он будет работать на этом предприятии, обязательно будем под конвоем доставлять его туда, - сообщил начальник управления профилактики МВД Республики Беларусь Николай ДРОЗД.