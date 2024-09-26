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В Минске проживают более 305 тыс. человек старше 65 лет

26 сентября 2024 07:36
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Уважение, забота, ответственность. Поддержка людей пожилого возраста – одно из приоритетных направлений социальной политики нашего государства. Ежегодно их количество в стране увеличивается, и это соответствует мировой тенденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проживают более 305 тыс. человек старше 65 лет-2

В столице более 305 тысяч человек старше 65. Для них в территориальных центрах социального обслуживания открыты почти 200 объединений по интересам. Люди «серебряного» возраста постоянно вовлечены в различные виды деятельности. Самым популярным становится волонтерство. 

В Минске проживают более 305 тыс. человек старше 65 лет-4

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Конечно, мы создаем условия для наиболее максимально продолжительной активной жизни пожилых людей. Это и возможность занятия физкультурой и спортом, возможность их саморазвития, участия в различных проектах, также и возможность их обучения чему-то новому. У нас созданы на наших базах институты третьего возраста. Сегодня мы широко предлагаем пожилым людям изучать современные компьютерные технологии, заниматься в различных кружках и клубах. 

Для эффективной реализации потенциала пожилых людей в Беларуси реализуется национальная концепция «Активное долголетие». Чувство вовлеченности в жизнь помогает сохранить силы и здоровье на многие годы. Именно в этом и состоит рецепт долголетия.

# Государственная социальная политика

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